Carabiniere ucciso, la rabbia di Salvini: "Il mio impegno a prendere quegli infami"

"Mario, un carabiniere, un eroe, un ragazzo con tutta la vita davanti, era sposato da appena 40 giorni...". Così Matteo Salvini sui social a proposito dell'omicidio di Mario Cerciello Rega, carabiniere di 35 anni ucciso la scorsa notte a Roma mentre era intervenuto per sventare una rapina ad opera di due magrebini.

"Quanta tristezza, quanta rabbia. Una preghiera, un abbraccio ai suoi cari e all’intera Arma dei Carabinieri, il mio impegno a prendere questi infami, per fargliela pagare cara".

Poco prima il vicepremier era già intervenuto sulla tragedia. "Caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che pagherà fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finché campa".