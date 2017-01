"Quello di Napoli è stato il Capodanno più bello d'Italia"

"Stanotte Napoli ha stravinto con il Capodanno più bello e partecipato di Italia. Stiamo vincendo anno dopo anno anche la difficile battaglia sul fronte dei botti pericolosi ed illegali". Questo il bilancio del Sindaco di Napoli Luigi de Magistris dopo i festeggiamenti in città per il Capodanno.

"C'è stata solo l'assurda incoscienza di due criminali, responsabili dei colpi vaganti che hanno leggermente ferito una donna a Ponticelli ed un uomo in centro - prosegue il primo cittadino partenopeo - ma per il resto i dati dei feriti da botti sono in diminuzione rispetto allo scorso anno e davvero lontani dai bollettini da guerra di cinque anni fa".

"Certamente ha contribuito l'aver portato in piazza centinaia di migliaia di persone già dalle prime ore della sera con il nostro concertone e con le tante iniziative sul lungomare. Napoli ed il suo popolo - conclude de Magistris - sta vincendo anche questa sfida di civiltà".