Napolitano (M5S): "Napoli capitale dei trasporti? Suvvia, il sistema è indegno"

"Ennesima mattinata di disagi per i cittadini di Napoli che hanno subito i disservizi della metropolitana. E Napoli, secondo il sindaco, è la capitale mondiale dell’efficienza nei trasporti?". Queste le parole di Luigi Napolitano, candidato del Movimento Cinque Stelle alle suppletive per il Senato nel collegio Campania 7 di Napoli, a fronte delle numerose segnalazioni di disservizio della ferrovia cittadina.

"Il sindaco spiegasse ai pendolari che ogni mattina sono costretti a muoversi con ore di anticipo per evitare brutte sorprese come farà questa città a diventare capitale mondiale dei trasporti, seconda solo a Tokyo, visto che un giorno si limita la tratta metropolitana a sorpresa, un giorno ci sono 20 minuti di attesa tra un treno e l'altro, un giorno non si fa manutenzione e i treni si fermano", dice Napolitano e prosegue: "Sono un ingegnere gestionale, mi occupo di questo, e posso affermare senza paura di essere smentito che Napoli non ha un sistema di trasporto degno di una città europea. E’ una vergogna".