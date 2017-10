Cantone: "Non avrei nessuna perplessità a fare il sindaco di Napoli"

"Non c’è stata nessuna apertura alla politica. Mi è stato semplicemente chiesto che cosa sta pensando di fare dopo la fine dell’esperienza (nell’anticorruzione, ndr), io ho risposto che se dovessi decidere domani, non avrei alcun dubbio nel dire che rientro a fare il magistrato, ma tre anni sono lunghi. Poi hanno estrapolato un pezzo nel quale io dicevo che tra tutte le proposte che mi erano arrivate, quella che non mi ha mai lasciato un attimo di perplessità è quella che riguardava il sindaco di Napoli”.

Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenuto a 24Mattino su Radio 24 ha risposto alla domanda di Oscar Giannino sulla possibile apertura del magistrato alla politica dopo la fine dell’esperienza all’Anticorruzione, così come era stato riportato in un’intervista.

Cantone ha poi aggiunto: “Non ho mai parlato di nessun tipo di apertura alla politica, ho solamente fatto una considerazione onesta. Non so tra tre anni se sarà semplice ritornare in magistratura, ma mi riferivo a questo. Dal punto di vista della mia attività personale e professionale non escludo di prendere in considerazione altre opportunità oltre quella di tornare in magistratura”.