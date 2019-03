Cantalamessa: “Ha fatto più Salvini per Napoli che de Magistris”

Il deputato della Lega, Gianluca Cantalamessa ha utilizzato la visita del ministro dell'Interno, Matteo Salvini per rispondere alle critiche che il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha mosso all'azione di governo. Dure le sue parole contro il primo cittadino napoletano.

Le parole di Cantalamessa

“Il “sindaco contro la legalità” Luigi De Magistris non è informato, forse perché non era presente al Comitato per l’ordine e la sicurezza. Da questo governo, Napoli ha avuto 6,7 milioni di euro dal fondo sicurezza urbana e 243mila euro da Scuole sicure. Tutte risorse fresche che servono per contrastare degrado e illegalità diffusa, mentre de Magistris pensa alla flotta partenopea per portare in città altri clandestini. Il ministro Matteo Salvini è venuto a presenziare ai comitati provinciali per ben tre volte, più di qualsiasi altra città.

I risultati di Salvini

Salvini ha portato risultati: rinforzi con più di 100 poliziotti arrivati, sgomberi, meno immigrati, norme ad hoc come quella sulla rottamazione dei motorini. Per Napoli, il ministro dell’Interno ha fatto di più in nove mesi che il “sindaco contro la legalità” De Magistris in anni di malgoverno”. Lo dice il deputato napoletano della Lega, Gianluca Cantalamessa, commentando le dichiarazioni del primo cittadino.