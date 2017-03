Candidatura de Magistris nel 2021. Le proteste di Schifone

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris con cui ha annunciato la volontà di candidarsi alle elezioni politiche del 2021, arrivano anche i primi commenti dell'opposizione. A parlare è la portavoce di Fdi-An, Marta Schifone che lancia un duro attacco al primo cittadino partenopeo. «Come tante volte abbiamo denunciato, esce allo scoperto il suo vero intento, quello di sfruttare Napoli come trampolino di lancio per raggiungere i suoi obiettivi mentre la città muore.

Trasporti pubblici al collasso, rivendicazioni violente degli autisti dell’Anm, disservizi per migliaia di napoletani, 130 milioni di tagli al Welfare che colpiscono fasce deboli e disabili, la questione sicurezza sempre più allarmante ed irrisolta mentre il sindaco gioca a fare l’antagonista». Secondo la Schifone de Magistris non avrebbe a cuore gli interessi della città ma la utilizzerebbe solo per costruire il proprio movimento e candidarsi a premier. «Il 2021 è lontano, oggi pensi a fare il sindaco» ha aggiunto l'esponente di Fdi e An.