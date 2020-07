Regionali Campania 2020, Giuliano Granato sarà il candidato presidente di Potere al Popolo

Sarà Giuliano Granato il candidato presidente per Potere al Popolo alle prossime elezioni regionali in Campania, in programma a settembre.

35 anni a settembre, portavoce di Pap in Campania, Granato sfiderà, dunque, il Governatore uscente Vincenzo De Luca, il candidato del centrodestra Stefano Caldoro e la candidata del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino.