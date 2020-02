Regionali Campania, il Pd ufficializza la candidatura di De Luca

Il Partito Democratico ufficializza la candidatura a presidente di Vincenzo De Luca alle prossime elezioni regionali in Campania. La Direzione Regionale, riunitasi nel pomeriggio di lunedì, ha approvato all’unanimità la relazione del Segretario Regionale Leo Annunziata, e il dispositivo con il quale il PD si impegna a realizzare la più ampia coalizione sulla base di un programma condiviso con De Luca presidente.

"Una delegazione, composta dal Segretario Regionale e dai cinque Segretari Provinciali, lavorerà con forza alla costruzione di un'alleanza programmatica con un campo largo di centrosinistra", si legge in una nota del partito.

"Abbiamo individuato nel presidente uscente della Campania il futuro candidato alle Regionali, come centro apicale di un campo largo di centrosinistra. De Luca è un punto di partenza e un punto di arrivo. Noi abbiamo fatto un invito ai Cinque Stelle. Vogliamo rivendicare il lavoro fatto nei cinque anni precedenti. Noi siamo pronti ad aprire un confronto programmatico, partendo dalla candidatura di De Luca, che è un punto fermo. Gli endorsement per Costa? Non mi sento di esprimere valutazioni. Ripeto: il Partito Democratico deve rivendicare quanto fatto negli ultimi 5 anni ed offrire il nostro candidato a tutto il centrosinistra", le parole del segretario Annunziata a margine della direzione regionale.