Regionali, De Luca: "Brad Pitt non si candida, accontentatevi di me"

"Il Partito Democratico arriva tardi agli appuntamenti, ma ci arriva. Bisogna avere pazienza, è come un diesel": così Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, ribadisce in modo ironico a Radio Crc la propria candidatura alle prossime elezioni regionali 2020. "Se vi aspettate un candidato alle regionali come Brad Pitt rimarrete delusi, perché ci sarà De Luca, che forse non è un granché d'aspetto, ma la concretezza lo contraddistingue" conclude il Governatore De Luca.