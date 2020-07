Il Pd sceglie una donna come capolista alle Regionali: è la fondatrice di “Iocisto”

Sarebbe Giordana Mobilio, classe 1976, la capolista del Partito democratico alle prossime elezioni regionali in Campania. Lo apprende l'agenzia Dire da fonti del partito. Mobilio, nata a Napoli ma residente da sempre a Pozzuoli, è figlia di Aldo Mobilio, già primo cittadino di Pozzuoli dal 1993 al 1997, primo sindaco eletto con il sistema elettorale diretto, e di Rossana Maccario, insegnante di Lettere. Dopo la laurea in Sociologia conseguita nel 2000, Mobilio ha lavorato per anni al Formez.

In seguito, ha collaborato con la consigliera di Parità della provincia di Napoli per la diffusione nelle aziende delle tematiche relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne, e con diversi enti di formazione professionale, coordinando e gestendo progetti formativi rivolti ai soggetti delle categorie svantaggiate. Ha collaborato all'ideazione e alla realizzazione del festival 'A Corto di Donne', concorso di cortometraggi realizzati da registe donne, svoltosi a Pozzuoli per dieci edizioni. È stata socia fondatrice dell'associazione Iocisto, che ha aperto la prima libreria ad azionariato popolare in Italia, attualmente ancora operativa a Napoli. Mobilio lavora da tre anni come responsabile del personale di Comicon e da due anni alla Multicenter School di Pozzuoli come coordinatrice dei corsi di formazione professionale.