Elezioni Politiche 2018, i candidati del Partito Democratico in Campania

Fino alle 4 del mattino. Una direzione fiume, quella del Partito Democratico chiamata alla scelta delle liste elettorali. Lo stesso Matteo Renzi ha definito l'esperienza "una delle peggiori" e "più devastanti dal punto di vista personale".

Alla fine ha prevalso la maggioranza interna, con l'ala minoritaria – quella di Andrea Orlando, Michele Emiliano e Gianni Cuperlo – che non ha votato le candidature". Sarà Piero De Luca, figlio del governatore Vincenzo, ad essere il capolista nel proporzionale e nel maggioritario in regione (capolista a Caserta e nell'uninominale a Salerno).

Franco Alfieri, altro fedelissimo del presidente della regione già al centro della vicenda “fritture” da offrire agli elettori per il referendum, sarà invece candidato nel maggioritario nel collegio di Agropoli, dove è stato sindaco per quasi un decennio. Altri nomi noti, Giuseppe De Mita ad Avellino, Giovanni Palladino, Leonardo Impegno e Marco Rossi Doria a Napoli, e Valeria Valente in lista al Senato subito dopo Matteo Renzi.