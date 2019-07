Campi rom, Salvini scrive ai Prefetti: "Censimento e poi via agli sgomberi"

Circolare inviata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a tutti i Prefetti, in cui viene richiesta una relazione completa sulla presenza in Italia, di insediamenti rom, sinti e caminanti. L'obiettivo del Viminale è “porre in essere mirati interventi ‘di sistema’e promuovere, secondo un organico e coordinato insieme di iniziative, l’osservanza delle regole e consentire il progressivo sgombero delle aree abusivamente occupate''.

Censimento

Il ministero si aspetta di avere il quadro definito della situazione entro due settimane. Nella circolare si ribadisce "la rilevanza di un costante monitoraggio sui territori per la tempestiva attivazione, in sinergia con i diversi interlocutori, in primis istituzionali, di incisive iniziative volte alla tutela del 'complesso dei beni giuridici fondamentali' e degli 'interessi pubblici primari sui quali si basa la civile convivenza. Si definisce "prioritaria l'attività di prevenzione volta a contrastare l'insorgere di situazioni di degrado" e "l'adozione di misure finalizzate alla riaffermazione della legalità".

Cabine di regia

Ai fini degli obiettivi si prevede "l'istituzione di 'cabine di regia' con rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali interessati, per consentire il progressivo sgombero delle aree abusivamente occupate attraverso l'esecuzione delle ordinanze di demolizione e rimozione delle opere abusive" nel contempo "attivando positive dinamiche di ricollocamento degli interessati".

La notizia su Today.it.