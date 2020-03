"Io resto a casa", il nuovo decreto Covid-19: tutta Italia è 'Zona rossa'

Tutta Italia, anche la Campania, è adesso "Zona rossa". Anche al Sud sono sospese tutte le attività non essenziali. È quanto ha annunciato in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Preclusi gli spostamenti.

Anche la nostra regione quindi come le più colpite.

Le parole del presidente del Consiglio

"Capisco gli italiani e le difficoltà che stanno avendo nel cambiare le proprie abitudini. Lo farebbero col tempo, purtroppo però non c'è tempo, la crescita dei contagi è importante, dei ricoverati e anche ahimé dei deceduti".

"Le nostre abitudini quindi vanno cambiate ora, subito, per i nostri cari. Da qui la decisione di adottare misure ancora più forti e stringenti".

"Il provvedimento che sto per firmare si chiamerà 'Io resto a casa'. Saranno da evitare gli spostamenti a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze. Ragioni di lavoro, casi di necessità e motivi di salute. Ci sarà anche un divieto di assembramento anche all'aperto". "Credetemi non è facile adottare queste misure, mi rendo conto della gravirà, ma dobbiamo proteggere tutti noi e le persone più fragili e vulnerabili".

"Infine, anche per lo sport, non consentiremo verranno usate le palestre per attività sportive e abbiamo sospeso ogni campionato sportivo compresi quelli di calcio".

I numeri del contagio in Campania. Quattro morti

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che nella mattinata odierna sono stati esaminati 40 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. Di questi 5 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

In totale in Campania, ad oggi, sono 120 le persone risultate positive. Quattro i decessi. Hanno perso finora la vita un uomo di Mondragone di 47 anni, un 80enne di San Prisco, un'anziana di Ottaviano e la sorella di un attore che ha recitato in Gomorra 3 e 4, la cui salma è rimasta per 24 ore in casa a Napoli, nel borgo Sant'Antonio, prima di essere portata via.

De Luca: "Aspettiamoci picco di contagi a marzo"

"Ieri si è determinato un punto di svolta per quanto riguarda il contagio per Coronavirus nella nostra Regione, avendo registrato l'arrivo di centinaia di nostri concittadini dal nord Italia in Campania". Vincenzo De Luca, nella giornata di oggi, ha dipinto con queste tinte la situazione.

"Con l'arrivo di centinaia di persone dal Nord, non tutte controllate ovviamente – ha proseguito il governatore – noi andremo in difficoltà, nel senso che questo lavoro di prevenzione così attento e capillare diventa complicato farlo. Quindi per il mese di marzo dobbiamo aspettarci un picco di contagi nella nostra regione".