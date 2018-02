Palmeri: “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro a supporto dei piccoli comuni campani”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La Giunta De Luca ha approvato ieri martedì 23 gennaio, su iniziativa dell'assessore alle Risorse Umane e al Lavoro Sonia Palmeri, una delibera che va incontro alla difficoltà dei piccoli comuni di ottemperare agli obblighi previsti dal testo unico 81/08 sui temi rilevanti della sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. “Molto spesso- dichiara l'assessore Palmeri- i piccoli Comuni non riescono a garantire ai propri dipendenti un'adeguata formazione interna, finalizzata al rispetto degli obblighi di legge che vedono coinvolti sia datori di lavoro pubblici che privati. I destinatari dell'azione di supporto sono gli oltre 300 comuni campani fino a 5.000 abitanti. L'azione, per la prima volta in Campania, sarà a costo zero per la P.A., in quanto la Regione metterà a disposizione il proprio personale, già ' soggetto formatore ' in base all'Accordo Stato Regioni del dicembre 2011. Siamo impegnati costantemente nella tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso gli enti pubblici e privati, promuovendo la cultura del lavoro in sicurezza- conclude poi l’assessore-unica vera arma per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.” SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI