Campania, Palmeri: “bene la legge contro il mobbing. Avanti con la filiera istituzionale”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

L’assessore al Lavoro e alle Risorse Umane della Regione Campania, Sonia Palmeri interviene in merito alla legge regionale sul mobbing, approvata in consiglio mercoledì 27 settembre 2017. “Gli ambienti di lavoro sono comunità nelle quali evolversi e crescere personalmente e professionalmente- dichiara Sonia Palmeri-ma talvolta possono diventare luoghi di sopraffazione e mortificazione della dignità personale. Se è pur vero che la nostra Carta Costituzionale tutela la persona in tutte le fasi esistenziali, da quella di cittadino a lavoratore, ed il nostro codice penale punisce reati che connotano atti di mobbing (es. l'abuso d'ufficio, molestie, minacce, ecc..), si registra la mancanza di un quadro normativo specifico. Plauso al Consiglio Regionale della Campania che all'unanimità dei presenti- sottolinea l’assessore- ha fortemente determinato l'approvazione della legge regionale sulla problematica del disagio lavorativo nei luoghi di lavoro. Da Assessore al Lavoro di una Regione che è impegnata senza sosta alla realizzazione di un nuovo modello di mercato del lavoro, equo- efficiente- inclusivo, ritengo questa legge uno strumento importante per lo sviluppo delle comunità locali, che sia insieme sviluppo economico e sociale. Sapremo utilizzare con intelligenza e rigore gli strumenti previsti dalla legge regionale-conclude la Palmeri-tenendo alta l'attenzione sui fenomeni di mobbing e disagio lavorativo, favorendo al massimo il dialogo con il mondo delle imprese.” SEGRETERIA ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO SONIA PALMERI