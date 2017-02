Napoli attende Matteo Salvini: al via la campagna tesseramento 2017

“Nel prossimo week end riprende la campagna nazionale di tesseramento di Noi con Salvini. Un appuntamento che vede la Campania in prima fila tra le regioni del meridione con oltre cento banchetti presenti in tutte le province. Nel capoluogo partenopeo, in fermento per la visita di Matteo Salvini il prossimo 11 marzo, NCS promuoverà dei gazebo, nei quartieri Arenaccia e nel Centro Storico, per illustrare ai cittadini il programma del leader padano e ribadire l’importanza del ritorno al voto con una raccolta firme. Attivissime anche le altre province grazie all’impegno dei coordinatori provinciali”.

Queste le parole di Giancarlo Borriello, portavoce regionale di Noi con Salvini, annunciando il via alla campagna tesseramento 2017 di Noi con Salvini in Campania e la raccolta firme per la richiesta di tornare al voto il prima possibile.