"Incontro elettorale a scuola atto deprecabile": gli assessori Gaeta e Palmieri contro iniziativa del Pd

Un'iniziativa di un candidato del Pd in una scuola di Pianura ha scatenato la reazione di due esponenti della giunta comunale partenopea. "Deprecabile ed offensivo che in luoghi deputati al sostegno della cittadinanza e ai servizi educativi, che sono costati alla nostra amministrazione tanta fatica per metterli su e garantirne il funzionamento in continuità, diventino palcoscenico elettorale di alcuni candidati. Sono stati violati spazi di valore sociale, civico ed educativo, creati per garantire il benessere dei cittadini". Così, in una nota congiunta diffusa sui social, gli assessori alle Politiche sociali e qullo alla Scuola, rispettivamente Roberta Gaeta e Annamaria Palmieri.

"Abbiamo appreso tramite i social media - proseguono Gaeta e Palmieri - che associazioni che svolgono servizio educativo per il Comune di Napoli, come il Polo Territoriale per le Famiglie a Fuorigrotta gestito dalla Coop Soc il Quadrifoglio, hanno ospitato incontri a scopo elettorale; non solo questo, ma anche l'utilizzo da parte dei Volontari Flegrei, dei locali di una scuola - l'IC Palasciano di Pianura- che le erano stati concessi per le attività di doposcuola".

Si tratta, specificano gli assessori, di un "utilizzo avvenuto nella totale assenza di autorizzazione e quindi all'insaputa degli assessorati, del dirigente scolastico e della comunità docente. Chi ha permesso ciò e chi ha utilizzato impropriamente questi luoghi dovrebbe provare imbarazzo. Ed è ancora più imbarazzante non riconoscere il lavoro fatto nel sociale e con le scuole dall’amministrazione de Magistris".