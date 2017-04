Fuorionda intercettato, De Luca: "Camorrismo giornalistico"

Ancora polemiche per il fuorionda intercettato del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel quale elargiva alcuni giudizi sul sindaco di Napoli e sul Pd.

"E' camorrismo giornalistico. I giornalisti dovrebbero scandalizzarsi per i truffatori, perché il giornalismo è un'altra cosa. Qui invece io sto parlando di camorrismo. Sarà possibile dire che c'è qualche imbecille tra i giornalisti? Chi mi intercetta a casa mia è un farabutto. Camorrismo è propensione alla violenza. Io non parlo della categoria ma di comportamenti, che qualifico come diavolo mi pare", ha affermato il Governatore.

Tali affermazioni non sono piaciute all'Ordine dei giornalisti della Campania e al Sindacato unitario dei giornalisti della Campania, che in un comunicato esprimono il proprio dissenso.