Infiltrazioni camorristiche, sciolto il Comune di Calvizzano. A luglio era morto il sindaco

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, a norma dell'articolo 143 del TUEL (Testo Unico Leggi Enti Locali), in ragione delle riscontrate significative ingerenze da parte della criminalità organizzata, ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) e il contestuale affidamento della sua gestione a una commissione straordinaria. Si tratta della seconda batosta per la cittadinanza calvizzanese dopo l'improvvisa morte (a luglio 2017) del sindaco in carica Giuseppe Salatiello.



Il capogruppo di maggioranza Antonio Ferrillo ha preannunciato ricorso nel corso di una intervista a TeleclubItalia.