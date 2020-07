Regionali, Caldoro: "De Luca è un cafone di Salerno"

"Mastella e De Mita sono stati definiti come feccia della vecchia politica da De Luca. Loro devono spiegare perché ora sono con De Luca. Un po' di orgoglio irpino contro un cafone di Salerno, dico io. Loro dovranno dare risposta. Ci vuole un po' di orgoglio": così Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra alle prossime elezioni regionali, spiega ai microfoni di AvellinoToday la sua posizione in merito alle preferenze elettorali dei sindaci di Benevento e Nusco.