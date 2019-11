Regionali 2020, Caldoro: "Centrodestra in vantaggio"

E' stato Silvio Berlusconi in persona, nei giorni scorsi, ad annunciare la candidatura di Stefano Caldoro come candidato per il centrodestra alle prossime Elezioni Regionali in programma nel 2020 (in attesa dell'ok ufficiale anche di Salvini).

"La lettura del sondaggio è chiara: in Campania il centrodestra è largamente in vantaggio e sono molto felice di vedere che ho un fortissimo radicamento nella coalizione, Ho ringraziato Berlusconi e i dirigenti per questa indicazione, ma attendiamo il tavolo di coalizione con le indicazioni dei candidati presidente anche per le altre Regioni", sono le parole di Caldoro, attuale capo dell'opposizione in Consiglio regionale della Campania, commentando il sondaggio della Noto Sondaggi, che indica la coalizione del centrodestra e Caldoro come presidente, al 42% in Campania