Il Ministro Bussetti: "Le mie parole strumentalizzate, amo il Sud"

“Più fondi al sud? No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte”. Le parole del Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti (Lega), mentre era in visita ad Afragola (riportate da NanoTV) hanno scatenato una montagna di polemiche. A reagire per primo il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, che aveva definito Bussetti "il Ministro dell'Ignoranza". Richieste di chiarimenti anche dai colleghi Ministri. Luigi di Maio aveva definito l'esternazione di Bussetti "una fesseria" e chiedeva immediate scuse.



Così nella serata di sabato il Ministro Bussetti ha fatto dietrofront, cercando di spiegare con un post su facebook l'accaduto. "Un video decontestualizzato che sta girando sul web viene usato per rappresentare un Ministro ostile al Mezzogiorno, alle sue donne e ai suoi uomini. E io non lo sono", spiega Bussetti. "Da giugno sto girando l'Italia e sono stato al Sud molte volte. In Sicilia, in Campania, in Puglia, in Abruzzo, in Basilicata, ad esempio. Ci tornerò ancora. [...] Al Sud servono fondi, certo. Come ovunque. Ne sono consapevole. Ma so anche che da soli non bastano. È quello che ho detto ieri. Occorre anche credere in se stessi, lottare, rimboccarsi le maniche. Bisogna saper utilizzare meglio le risorse economiche. Sono le persone a fare la differenza. E il Sud è pieno di eccellenze. Dobbiamo puntarci e valorizzarle. Farle emergere. Utilizzarle come traino. Forse a qualcuno non fa comodo farlo".