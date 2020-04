Buoni spesa, procedura conclusa. De Magistris: "Soddisfatti, aiutate 14mila famiglie"

Luigi de Magistris è soddisfatto di quanto fatto dal Comune di Napoli per il sostegno a chi economicamente colpito dall'emergenza Covid-19 in città. "Siamo molto soddisfatti perché in una settimana siamo riusciti a raggiungere oltre 14mila famiglie attraverso i buoni spesa e oltre 400 con il Banco alimentare - spiega il sindaco - Ora siamo a lavoro per decidere come impegnare le risorse residue del fondo 'Cuore di Napoli'".

Il primo cittadino ha fatto un bilancio a chiusura della procedura per ottenere i buoni spesa che si è conclusa alla mezzanotte. Erano 8,5 i milioni derivanti da risorse nazionali e comunali, ma poco più della metà - visti i requisiti che i buoni spesa richiedevano - sono stati utilizzati.

Dal sindaco soddisfazione anche per le procedure utilizzate. "Abbiamo operato con trasparenza e non ci sono stati intoppi o particolari problemi - ha spiegato - e abbiamo verificato immediatamente la bontà delle domande presentate e di conseguenza dei requisiti dichiarati". "I furbetti sono stati una parte molto residuale, segno che c'è stata onestà nella partecipazione, lasciando spazio a chi ha davvero bisogno".

Risorse avanzate, giunta al lavoro per la distribuzione

"In attesa che il Governo, come si è impegnato, entro fine aprile rifinanzi la misura dei buoni - ha sottolineato ancora de Magistris - siamo a lavoro per individuare la strada con cui impegnare le risorse rimaste".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La prima opzione, molto concreta, - spiega il sindaco - è dare un'altra trance a chi è già beneficiario dei buoni; la seconda è riaprire i termini per un'altra settimana da martedì a venerdì prossimo e l'ultima, più complicata anche in relazione alla cifra a nostra disposizione, sarebbe allargare la platea di cittadini, ma le risorse sarebbero insufficienti".