Le buone pratiche dei giovani democratici di Pozzuoli #rei

Ieri, 17 Dicembre 2017, i Giovani Democratici di Pozzuoli hanno informato i cittadini sulla nuova misura unica di contrasto alla povertà (Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017) meglio conosciuto come "Reddito di inclusione" o "REI". E' stato effettuato un volantinaggio su quali sono i requisiti e come si può presentare domanda per accedere a questo beneficio. Complice la bella giornata e la meravigliosa cornice di Piazza Della Repubblica, l'affluenza è stata massima: sono stati distribuiti più di 800 volantini e decine sono state le persone che si sono fermate al gazebo per chiedere più informazioni ai militanti partecipanti all'evento. A maggior ragione riteniamo che sia generoso, oltre che doveroso, aiutare le famiglie puteolane (e non) a fare richiesta per il sostegno economico che può raggiungere un importo fino a 485 euro e proprio per questo Venerdì 22 Dicembre dalle ore 17 alle ore 19 al circolo del Partito Democratico di Pozzuoli sito in Piazza della Repubblica n.78 sarà presente una consulente dell'Associazione Onlus Welfare di Pozzuoli per dare più informazioni ai cittadini ed aiutarli nel compilare e presentare la domanda. Riteniamo che sia necessario avvertire la stampa della zona flegrea in qualità di rappresentanti della libera comunicazione. Per qualsiasi ulteriori informazioni e/o chiarimenti non esitiate a contattarci via e-mail.