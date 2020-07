La Boschi contro de Magistris: “Napoli merita di più”

"De Magistris ha messo in ginocchio Napoli portandola alle soglie del dissesto. Amo la cultura e la vitalità di Napoli, merita di più". Così Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, in un'intervista a "la Repubblica".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I meriti dei governi Renzi e Gentiloni

Boschi ha ricordato che "con i governi Renzi e Gentiloni abbiamo finanziato molti progetti: dal recupero di Bagnoli alle risorse per abbattere le Vele a Scampia, fino agli investimenti di Apple. Per non parlare del rilancio di Pompei ed Ercolano con la Città metropolitana. Purtroppo molti interventi sono stati bloccati dal desiderio di de Magistris di contrapporsi ideologicamente al governo, anziché mettere al centro l'interesse dei suoi concittadini".