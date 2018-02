Buoni scuola, Carfagna: "Gravissimo ritardo, penalizza famiglie povere"

“Solo a Napoli ci sono dodicimila e cinquecento famiglie povere che a cinque mesi dall’inizio dell’anno scolastico non hanno ancora ricevuto il rimborso per i libri scolastici dei loro figli, che pure spetta loro di diritto". lo scrive in una nota, la deputata uscente e ricandidata di Forza Italia, Mara Carfagna, che ha anche l'incarico di consigliera comunale a Napoli., sul caso del ritardo del pagamento del bonus libri in Campania.

"È un fatto gravissimo", prosegue Carfagna, "che coinvolge tutta la Campania, specie se si considera quanta retorica è stata fatta ancora nelle settimane scorse su scuola, baby gang e devianza giovanile. Quale messaggio dà lo Stato, per tramite delle amministrazioni locali, se non riesce a garantire un diritto ai suoi figli, se chiede a famiglie con un reddito annuale inferiore ai 10.600 euro di anticipare i soldi per l’acquisto dei libri scolastici e ritarda il pagamento soltanto per mere questioni burocratiche, per disorganizzazione?”.

“E pensare che alla Campania sono spettati 6 milioni e 300 mila euro", conclude l'ex ministro alle Pari Opportunità. "Questa inefficienza dell’Istruzione che sta penalizzando le famiglie povere della Campania ha un precedente: anche i criteri di riparto dei fondi per gli asili nido erano stati scritti in modo da penalizzare la nostra Regione”.