Renzi difende Muti dopo le parole del ministro: "Bonisoli volgare e incompetente"

Matteo Renzi difende Riccardo Muti, dopo le parole rivolte al Maestro dal ministro della Cultura Alberto Bonisoli.

"Riccardo Muti è uno dei simboli universali della cultura italiana. Il fatto che il Ministro della cultura grillino si permetta di insultarlo dimostra quanto sia volgare e incompetente questa banda di scappati di casa che costituisce il Governo di questo Paese", sono le dure parole dell'ex presidente del Consiglio.

"Non bastavano le posizioni sui Gilet Gialli e sul Venezuela, le previsioni economiche sbagliate, le figuracce internazionali. No! - va avanti Renzi - Ora abbiamo pure il ministro della cultura che attacca il Maestro Muti. Ma con quale criterio Casaleggio ha scelto i ministri? è andato a caso o ha preso volutamente i peggiori? Solidarietà a Riccardo Muti. Viva la cultura italiana".

"Il maestro Muti ha una certa età, gli voglio bene ed è una grande figura della musica italiana, lo abbraccio", erano state le controverse parole di Alberto Bonisoli, criticato dal direttore d'orchestra napoletano per il suo no al trasferimento delle "Sette opere di misericordia" di Caravaggio dal Pio Monte al Museo di Capodimonte a Napoli per una mostra. "Negare quel Caravaggio al museo è un danno all'Italia", aveva detto Riccardo Muti.