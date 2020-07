E' l'ora di Bagnoli, il ministro Provenzano: "A breve parte la bonifica"

Dovrebbe partire nei prossimi giorni la bonifica dell'amianto nell'area ex Italsider di Bagnoli. E' arrivato ieri l'annuncio del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, dal palco di 'Idea Napoli', la conferenza programmatica organizzata dal Pd metropolitano. "Dopo tante traversie partirà finalmente la bonifica dell'amianto", è stato l'annuncio del ministro. Provenzano però non ha chiarito la tempistica di tale intervento atteso ormai da decenni dai napoletani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pd tribale

"A Napoli il Pd deve recuperare più del consenso politico. In questi anni ha perso non solo quello, ma il rispetto della gente, che è una cosa piu' grave. Quando ti presenti per anni come un partito che non è in grado di esprimere un'iniziativa politica ma come un partito tribale, organizzato per tribù territoriali, non puoi avere il rispetto della gente". Le parole presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha chiuso ieri con il suo intervento la conferenza programmatica del Pd metropolitano, tenutasi all'Ippodromo di Agnano.