Bagnoli, de Magistris: "E' arrivato il momento dei fatti. Il Governo completi la bonifica"

Ufficializzata la nomina del commissario per la riqualificazione di Bagnoli. Si tratta di Francesco Floro Flores patron dello Zoo di Napoli. Su questa nomina ha parlato il sindaco di Napoli Luigi de Magitris: "Avremmo voluto evitare il commissariamento, ma ora che la scelta è stata fatta non vediamo più ostacoli né motivi di continuare a discutere. C'è solo da agire a partire dal Governo che deve completare il finanziamento per la bonifica di Bagnoli. Non ci sono più ostacoli, ora bisogna smetterla con le parole e cominciare con i fatti".