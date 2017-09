G7, Boldrini: "Delegati internazionali incantati da Napoli"

Un tour nel centro storico, poi il pranzo con Mattarella a Villa Rosbery e, infine, visita agli scavi di Pompei. Questi gli appuntamenti partenopei per i presidenti dei parlamenti dei sette paesi più industrializzati del mondo, a Napoli in occasione del G7 itinerante. Alla guita della delegazione, per fare gli onori di casa, Laura Boldrini, presidente della camera dei deputati.

I rappresentanti istituzionali hanno passeggiato per le vie del centro città. Piazza San Domenico, Cristo Velato, via Tribunali, San Gregorio Armeno, Santa Chiara. La Boldrini ha mostrato la sua passione per i corni scaramantici, mentre i delegati stranieri hanno ascoltato con interesse i cenni storico-artistici.

Non solo cultura, i sette presidenti hanno discusso anche dei temi importanti che interessano il mondo: terrorismo, ambiente, immigrazione. Quest'ultmo molto sentito a Napoli, città da sempre crocevia di culture diverse.