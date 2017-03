Regione Campania, il Consiglio dei Ministri impugna il bilancio di previsione

Notizie non positive per la Regione Campania. Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito questa mattina a Palazzo Chigi sotto la presidenza del Ministro per la coesione territoriale ed il Mezzogiorno Claudio De Vincenti, ha infatti deciso di impugnare il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019.

Il Consiglio, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha esaminato la legge della Regione Campania n. 4 del 20/01/2017, deliberandone l'impugnativa "in quanto determina un contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva la materia riguardante l’armonizzazione dei bilanci pubblici alla competenza legislativa statale".