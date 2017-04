Comune di Napoli, la Giunta approva la delibera sul bilancio preventivo 2017

La Giunta Comunale di Napoli, presieduta dal sindaco Luigi de Magistris, ha approvato le deliberazioni relative alla manovra di Bilancio Preventivo 2017, presentate dall'assessore al ramo Salvatore Palma.

L'atto deliberativo, che contiene la manovra di bilancio per l'anno in corso, è stato approvato dalla Giunta alle ore 23,46 di venerdì.

L'esecutivo cittadino si è riunito a Palazzo San Giacomo dopo l'approvazione a maggioranza da parte del Consiglio Comunale della delibera relativa alla ricapitalizzazione dell'ANM, avvenuta dopo oltre 12 ore di dibattito consiliare in via Verdi e la trattazione delle 6 mozioni e 35 ordini del giorno presentati dai consiglieri, nonché della votazione sui 40 emendamenti.

"Voglio ringraziare tutto il Consiglio Comunale perchè credo sia stato fatto un buon lavoro. La maggioranza ha lavorato in modo compatto, ma anche l'opposizione ha portato un contributo significativo. In questo modo si lavora bene per la città e si ha un rispetto reciproco gli uni degli altri", ha dichiarato il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris in conclusione della seduta del Consiglio Comunale.