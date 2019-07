Bibbiano, sit-in di Fratelli d'Italia all'esterno della Galleria Vittoria

Sit-in di Fratelli d'Italia a Napoli sulle vicende di Bibbiano.

Alcuni esponenti partenopei del partito si sono riuniti presso l'ingresso della galleria Vittoria, affiggendo anche uno striscione sul caso.

La denuncia, che ricalca quella portata avanti anche da Movimento 5 Stelle e Lega, riguarda “il silenzio della politica” sul caso.

Presenti al sit-in i dirigenti nazionali di FdI Pietro Diodato e Carmela Rescigno, il portavoce cittadino Andrea Santoro, i consiglieri municipali Pasquale Strazzullo e Mario Maggio, oltre che alcuni componenti del coordinamento cittadino.

Il caso Bibbiano

L’indagine (“Angeli e Demoni”) in corso nel comune emiliano (Bibbiano è in provincia di Reggio Emilia) riguarda un presunto sistema illecito di gestione dei minori in affido nel comune, secondo gli inquirenti basato sulla manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte di assistenti sociali e psicologi. Sarebbero 70 i minori allontanati di proposito dalle famiglie. Dei 29 indagati nell’inchiesta “Angeli e demoni”, cinque sono finiti agli arresti domiciliari. Tra loro Andrea Carletti, il sindaco, che si è autosospeso dal Partito Democratico.

Gallery