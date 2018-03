Berlusconi a Napoli a poche ore dal voto: in centro per il Cristo Velato

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha scelto Napoli per trascorrere le ultime ore prima del voto.

Nonostante la pioggia e con qualche modifica al programma iniziale della sua visita, Berlusconi non ha rinunciato alla sua passeggiata in città, un incontro effettuato in veste privata dato il silenzio elettorale che gli imponeva interventi in pubblico.

Berlusconi ha visitato la Cappalla Sansevero, in pieno centro, non prima però di aver fatto alcune foto con dei cittadini.

Con lui la compagna Francesca Pascale ed alcuni parlamentari. Successivamente il leader di Fi si è diretto all'hotel Vesuvio per un pranzo con i candidati.