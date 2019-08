“Ladri a Scampia”: senatore Cinque stelle risponde a Grillo

Con un lungo post su Facebook, il senatore dei Cinque stelle, Franco Ortolani si è scagliato contro il fondatore del Movimento, Beppe Grillo. Motivo del contendere è stato lo scivolone del comico riguardo a Scampia. La battuta “più ladri in Parlamento che a Scampia” non è andata giù a molti napoletani tra le sue fila. Tra questi, lo scienziato che l'ha invitato nel quartiere napoletano a scoprire cosa ci sia di buono.

Il post

“Ladri a Scampia? Chi ha suggerito questa frase a Grillo è sciocco, per essere buono. Non conosce la realtà. È un perdente! Come senatore Franco Ortolani eletto anche a Scampia con percentuali di voto elevatissime, invito Grillo a partecipare ad un incontro con le realtà di Napoli da est a nord, dalla zona SIN Napoli orientale a Secondigliano a Miano e Scampia. Una giornata tra i cittadini della periferia da est a nord. Una periferia, non da etichettare con frasi stantie e non più applicabili, da riprogettare per le prossime decine di anni come esempio di rigenerazione urbana ambientalmente ecocompatibile.

Una periferia che deve diventare un laboratorio innovativo di rifondazione urbana, sociale ed economica. Così si conosce la realtà di Scampia. Con i portavoce nazionali, regionali, municipali e comunali e i comitati di cittadini avvieremo una riflessione concreta su una delle aree più periferiche d'Italia per aprire nuovi percorsi istituzionali con il nuovo governo. Ringrazio Grillo per avere attirato, sia pure impropriamente, l'attenzione su Scampia, un frammento urbano fatto nascere vecchio ma ricco di tanta energia giovanile emergente”.