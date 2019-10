Grillo: "Siamo cambiati. Vaffa a voi che criticate alleanza col Pd"

"Le cose cambiano, nulla resta immutato per dieci anni. Non siamo più quelli degli striscioni. E se non ve ne siete accorti il vaffa stavolta ve lo prendete voi che criticate per l'alleanza con il Pd". Beppe Grillo ritorna su un palco 5 Stelle e la sensazione è quella di un piccolo evento. Anche perché il comico genovese, fondatore del Movimento, ha il gusto per le cose dirompenti e non scontate. A Lui è affidata la chiusura del primo giorno di Italia 5 Stelle, la festa per i 10 anni dei pentastellati, che si è tenuta a Napoli.

Se fino a qualche hanno fa si prodigava in monologhi sull'uguaglianza negativa tra Pdl (che veniva appellato, negativamente, come Pd meno L), oggi benedice il Governo, se permette di fare passi in avanti, e si appella a tutte le forze liberali del Paese: "Ho sentito Zingaretti dire ai suoi 'tu vali tu'. Non vuol dire nulla, ma è un richiamo al nostro 'uno vale uno'. Vuol dire che abbiamo regalato una narrazione positiva al Partito democratico e a migliaia di giovani".

Poi, Grillo passa alla proposta di un reddito universale per gli italiani: "Vorrei che le forze democratiche si unissero per portare avanti il progetto di un reddito di nascita. Se nasci, ti spetta un reddito. In questo modo, i nosti ragazzi non sarebbero paralizzati nella ricerca di un lavoro per la loro sopravvivenza e potrebbero dare sfoggio alla creatività. Solo con la creatività potremo tornare primi in tutto".