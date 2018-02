Bassolino chiarisce: "Non ho mai chiesto niente a nessuno"

Con un lungo post su facebook, l'ex sindaco di Napoli e Governatore campano Antonio Bassolino ha voluto chiarire i suoi rapporti politici attuali, con un elenco di priorità. "1) Non ho rinnovato l'iscrizione al PD per l'assenza di rapporti umani e per diverse ragioni politiche. 2) Sono stato a piazza Santi Apostoli all'iniziativa con Pisapia, sono stato invitato ed ho partecipato alla festa nazionale di Mdp a Napoli e all'assemblea di LeU a Roma. Non ho chiesto niente a nessuno e in queste settimane ho evitato ogni riferimento che potesse sembrare come una qualunque pressione sulle scelte che si riteneva di fare 3) È giusto cercare di portare un proprio contributo nelle forme possibili, da persona libera e di sinistra. Forte è infatti il bisogno di determinare una svolta rispetto ad un governo comunale visibilmente distante e separato dalla vita quotidiana dei cittadini"