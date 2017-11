Bassolino lascia il Pd, de Magistris: “Siamo per il dialogo”

“Non ho rinnovato la tessera del Pd e dunque per la prima volta nella vita mi ritrovo senza un partito”. Così ieri Antonio Bassolino su Facebook. L'ex sindaco di Napoli e governatore della Campania ha annunciato uno strappo che da tempo era nell'aria, ma che comunque rischia di scatenare un terremoto nella scena politica regionale. “Sono una persona di sinistra – ha proseguito – e spero che si possa costruire una casa comune della sinistra e un nuovo e largo centrosinistra”.

Mentre non è ancora ufficiale la sua eventuale iscrizione ad “Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista” - oggi sono in programma ulteriori sue dichiarazioni - il sindaco di Napoli Luigi de Magistris parla di possibilità di dialogo.

“Se Bassolino dovesse passare dalla critica, a volte troppo ingiusta a volte un po' fondata ma sempre legittima – ha sottolineato a Radio Crc il primo cittadino partenopeo – a un atteggiamento più dialogante nei confronti dell'amministrazione non potremmo che esserne contenti”. Mdp in città è di fatto nella maggioranza dell'ex magistrato. “Noi – ha aggiunto il sindaco – siamo sempre per il dialogo anche con chi viene da campo avverso e rivede un po' i propri giudizi e le proprie posizioni”.