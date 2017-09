Referendum Catalogna, De Magistris: "Barcellona città autonoma. Arresti inaccettabili"

In merito alle manifestazioni di questi ultimi giorni a Barcellona che hanno portato a 14 arresti in nome dell'autonomia della Catalogna, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto esprimere la sua opinione: "Barcellona è una città democratica, autonoma e libera e sono convinto che si possa ritrovare un punto di incontro democratico". Il referendum sull'autonomia non è stato riconosciuto dal Governo spagnolo: "Non può esserci questo conflitto", ha detto de Magistris."L'Europa dei popoli parte dai sindaci e dalle comunità. Esprimo la mia solidarietà per gli arresti politici, inaccettabili, messi in atto in queste ore".