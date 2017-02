Regione Campania, via ai bandi per le piccole e medie imprese

La Giunta regionale della Campania, con uno stanziamento di 78 milioni di euro, ha deliberato il via ai primi bandi di attuazione della Strategia di Specializzazione Intelligente (RIS3) rivolti alle imprese del territorio regionale.

Tale atto deliberativo dà il via ai prossimi bandi che prevedono due principali filoni di intervento.

- Bandi destinati alle PMI per l’incremento dell’attività di innovazione delle imprese, con un investimento totale pari a 50 milioni di euro, articolati nelle seguenti azioni:

Studi di fattibilità – finalizzato a esplorare la fattibilità e il potenziale commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l'impresa stessa. Progetti di, trasferimento tecnologico e prima industrializzazione Investimenti per la realizzazione dei processi di innovazione derivanti da attività di R&S

- Bandi destinati alle Startup ed alle PMI innovative per l’incremento dell’attività di innovazione e delle specializzazioni innovative delle imprese, con un investimento totale pari a 28 milioni di euro, articolati nelle seguenti azioni:

Alleanza per l'innovazione – programma regionale per il sostegno dei processi di Open Innovation Supporto allo sviluppo di spinoff e startup innovative - sostenere la creazione ed il consolidamento di startup innovative ad alta intensità di conoscenza e di spin-off della ricerca, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi ad alto contenuto innovativo

"Con questa deliberazione diamo il via ad una nuova stagione di programmazione dei fondi europei. Un investimento importante che promuove l’innovazione delle imprese del territorio regionale, mettendo in moto processi economici e competitivi. Interventi mirati e rispondenti alle strategie di specializzazione che ci siamo dati rispondendo all’impulso dell’Unione Europea e che portiamo avanti in maniera sinergica. Credo siano azioni che non hanno precedenti in questa regione e a livello nazionale, per la logica innovativa anche di processo che porta avanti", le parole del Governatore della Campania Vincenzo De Luca.