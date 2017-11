Bancarotta Novaceta, la richiesta del pm: 9 anni per Lettieri

Bancarotta Novaceta: il pm chiede 13 anni per Massimo Cimatti e 9 anni per Gianni Lettieri. Sono queste le richieste di pena proposte dal pm di Milano Bruna Albertini per 19 imputati, per il crac di Novaceta Spa.

Il pm ha ricostruito la vicenda sulla quale si sono concentrate le indagini della Guardia di Finanza e per la quale tra il 2005 e il 2010 sarebbero stati sottratti milioni di euro. Tra le richieste di condanna ci sono anche 13 anni per Nicola Squillace, 9 anni per Mario e Luca Celentano e quattro anni per Lettieri junior.

L'ex candidato sindaco di Napoli, Lettieri: "Le accuse sulla gestione di Novaceta Spa negli anni 2007-2009, rivolte a me e mio figlio, sono destituite di ogni fondamento. Siamo estranei ai fatti contestati e dimostreremo di aver agito nell'esclusivo interesse dell'azienda. Abbiamo investito 25 milioni di euro per acquisire questa azienda su espressa autorizzazione del tribunale di Milano. Nulla abbiamo a che vedere con la precedente gestione della 'Berbergcell' e questa, come tutte le altre circostanze, verranno correttamente ed opportunamente dimostrate al Tribunale, nel quale riponiamo come sempre la massima fiducia per la corretta ricostruzione dei fatti".