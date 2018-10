Bimbi stranieri senza mensa, Fico: "Bisogna solo chiedere scusa"

Di Riace preferisce non parlare adesso, annunciando che lo farà quando la vicenda giudiziaria sarà più chiara. Ma Roberto Fico, presidente della Camera, in visita a Napoli per l'edizione 2018 di Shipping&Law, non usa mezzi termini sui fatti di Lodi, dove duecento bambini stranieri sono stati esclusi dal servizio mensa: "Quando ci sono certe delibere, bisogna solo chiedere scusa e, dopo le scuse, riammettere questi bambini in mensa".

Il caso era esploso la scorsa settimana, dopo una delibera del sindaco leghista di Lodi Sara Casanova che imponeva agli stranieri che volessero far accedere i propri figli alle mense scolastiche la presentazione di documenti da recuperare nei rispettivi paesi di origine (dichiarazione di beni mobili o immobili). Il risultato è stato che 200 bimbi figli di extracomunitari si sono ritrovati esclusi dal servizio di mensa scolastica. "Mi piace sottolineare che i cittadini si sono mossi - prosegue Fico - per raccogliere i 60mila euro necessari a pagare il servizio a questi bambini fino a dicembre".

Il presidente della Camera, ospite della manifestazione marittima Shipping&Law, che si è tenuta nel complesso di San Lorenzo Maggiore, ha parlato anche di navigazione ed economia blu: "Sono flice che un incontro del genere si tenga a Napoli, uno dei luoghi dove lo shippinng è nato. Spero di visitare preso il Porto della città per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento. Napoli e il Sud Italia dovranno puntare in maniera forte sull'economia del mare".