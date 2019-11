Cabina regia Bagnoli, Civitillo: "Il territorio attende ancora l'inizio delle bonifiche"

"Oggi si è riunita la Cabina di Regia di Bagnoli su indicazione del Ministro per il Sud Provenzano". Così il presidente della X Municipalità Diego Civitillo fa il punto su quanto si è discusso oggi.

"Prima del tavolo è stata effettuata una visita all'area, durante la quale tecnici di Invitalia e rappresentanti del Comune hanno mostrato al Ministro le enormi potenzialità della zona".

"Accelerare le procedure"

"Durante la Cabina di Regia - ha proseguito Civitillo - è stato fatto il punto della situazione a seguito di una relazione del Commissario Floro Flores. Si dovrà accelerare sulle procedure perché l'enorme mole di lavoro amministrativo si traduca in lavori concreti".

"Abbiamo affrontato con il Ministro anche il tema della proposta di istituire un carcere dove oggi sorge l'ex caserma Cesare Battisti. Una scelta in contraddizione con il Praru e con le rivendicazioni dei cittadini. Il territorio - ha concluso il presidente della Municipalità - attende ancora l'inizio delle bonifiche in tempi rapidi".

Iniziano le bonifiche Eternit e Morgan

Nel corso della riunione della Cabina è stato esaminato lo stato di attuazione del Praru (Piano risanamento ambientale e rigenerazione urbana) ed è stata anche annunciata la partenza a giorni delle bonifiche dell’area Eternit e dei cumuli della ex area Morgan.

Inoltre si è stabilita la proroga a gennaio del termine di scadenza del concorso di progettazione in atto sull’intero sito per favorire una ancora più ampia partecipazione.bbe interessarti: http://www.napolitoday.it/politica/bagnoli-bonifica-area-eternit.html