Bonifica Bagnoli, de Magistris: "Lunedì le prime ruspe"

"Lunedì si entra nel vivo, le prime ruspe arriveranno a Bagnoli per iniziare la bonifica", lo afferma Luigi de Magistris, nel corso della trasmissione 'Barba&Capelli' di Corrado Gabriele in onda su Radio CRC, confermando dunque il cronoprogramma della fase di avvio dell'operazione di bonifica dell'area ex Italsider di Bagnoli.

Bonifiche

Il via alle bonifiche nel 2020 sarà illustrato in una conferenza stampa. Nel piano di bonifica, tra gli interventi più importanti non solo la rimozione dell'amianto dall'ex area Eternit - costerà 20 milioni di euro e durerà circa 470 giorni - ma anche la rimozione della colmata a mare.

"Con l'approvazione in sede di Conferenza dei Servizi dell'Analisi rischio delle aree del SIN di Bagnoli-Coroglio, si fa un altro

importante passo avanti nel lungo percorso verso la definitiva bonifica del sito", dichiara Assessore all'Ambiente Raffaele Del Giudice.

"Abbiamo compiuto un altro passo in avanti nella direzione delle bonifiche delle aree inquinate site a Bagnoli. La mia priorità è riconsegnare quella zona ai napoletani, al più presto. Le ruspe sono già arrivate. E grazie al lavoro costante del Comune, della Regione e di tutte le amministrazioni statali, questo obiettivo si sta avvicinando", il commento del Commissario straordinario di Governo per la Bonifica di bagnoli Floro Flores.