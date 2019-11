Bagnoli, a giorni la partenza delle bonifiche dell’area Eternit

Si è riunita oggi a Bagnoli la Cabina di regia alla presenza del Ministro per il Sud Provenzano, il Commissario straordinario di Governo Floro Flores, il Vice Presidente della Regione Campania Bonavitacola e dei rappresentanti della Municipalità e di Invitalia.

Per l’Amministrazione comunale erano presenti gli assessori Piscopo e Del Giudice, che hanno partecipato con gli altri esponenti della cabina ad un approfondito sopralluogo su tutta l’area dell’ex Italsider.

Nel corso della riunione della Cabina è stato esaminato lo stato di attuazione del PRARU (Piano risanamento ambientale e rigenerazione urbana) ed è stata anche annunciata la partenza a giorni delle bonifiche dell’area Eternit e dei cumuli della ex area Morgan.

Inoltre si è stabilita la proroga a gennaio del termine di scadenza del concorso di progettazione in atto sull’intero sito per favorire una ancora più ampia partecipazione.

"Siamo soddisfatti della riconferma della dotazione delle risorse economiche per le bonifiche per 318 milioni di euro e della disponibilità del Governo a reperire ulteriori risorse per le aree esterne al Sito di interesse nazionale", il commento degli assessori Del Giudice e Piscopo.