Babygang, la ricetta di Minniti: "Cento agenti in più, riforma commissariati, interruzione patria potestà"

Oggi, il ministro dell'Interno Marco Minniti ha preso parte al Comitato di ordine e sicurezza di Napoli per affrontare l'emergenza babygang. La ricetta del ministro consiste nell'invio di cento agenti di polizia in più; nella riforma dei commissariati in distretti con un responsabile in ogni Municipalità cittadina; l'istituzione di percorsi formativi per i minori a rischio, con l'interruzione della patria potestà nei casi di contesti familiari con dinamiche camorriste.

Ecco un estratto del suo intervento in Prefettura.