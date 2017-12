M5S: "L'autonomia non si fa con gli slogan, non ci sono presupposti"

“La Regione che si porta dietro un disavanzo di oltre cinque miliardi di euro, che ha sotto gestione commissariale la peggiore sanità d’Italia per livelli di assistenza, che paga 120mila euro al giorno all’Europa per la mancata applicazione del piano rifiuti, dove trasporti da terzo mondo ancora rimandano immagini di gente stipata in locomotive sempre più simili a carri bestiame, per De Luca ha invece le carte in regola per poter avanzare richiesta di autonomia al Governo.

Una palese manovra propagandistica, quella del governatore della Campania, che forse non sa che, dall’ultima fotografia scattata da Istat, Svimez e Caritas, con 17.600 euro medi di reddito pro-capite, il territorio da lui amministrato ha raggiunto in Europa gli stessi livelli di povertà della Lettonia centrale o della puszta ungherese”. Lo dichiarano il capogruppo regionale del M5S Gennaro Saiello e il consigliere regionale Valeria Ciarambino.

Pur dichiarandosi, come movimento, a favore dell'autonomia delle regioni, i pentastellati della Campania dichiarano che "non è lavorando sugli slogan che questo processo verrà portato a compimento".

Per ottenere l'autonomia, spiegano i consiglieri regionali, "devi essere una Regione virtuosa, in condizione di equilibrio di bilancio tra entrate e spese, dimostrare di avere le carte in regola per poterti occupare di alcune di materie disciplinate direttamente dallo Stato. Requisiti che la Campania non avrà mai con un’amministrazione che non si accorge neppure di aver finanziato un parco auto blu o di aver sbagliato l’ente a cui affidare un fondo da 5,5 milioni".