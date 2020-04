Gli auguri di Pasqua di de Magistris: "Napoli è città abituata a resistere"|VIDEO

Il sindaco di Napoli, in un video pubblicato su Facebook, augura una serena Pasqua ai partenopei, che vivono ancora chiusi nelle proprie case a causa dell'emergenza Covid-19.

"E' Pasqua di grande sofferenza, difficile per tutti noi e per tutto il mondo. Esprimo solidarietà per i deceduti a causa del virus e per chi è malato. Un plauso a volontari, medici, infermieri. I veri eroi. Anche a chi garantisce servizi essenziali. Si è soldati restando a casa per evitare contagi. Siamo preoccupati ma prepariamo migliore ripartenza possibile ed evitare che persone possano non avere farmaci o un piatto di pasta a tavola. Napoli è città che non molla, che resiste. Torneremo migliori. La Pasqua insegna che si può cadere ma che poi segue una rinascita. Vi auguro per quanto possibile una buona Pasqua".