"Auguro un 2020 pieno d'amore: no al rancore, sì alla fratellanza". Gli auguri di de Magistris

"In questo 2019 abbiamo raggiunto vette importanti per la città di Napoli. Ora dobbiamo innalzare la qualità della vita di ogni giorno. Su questo dobbiamo impegnarci, oltri ogni limite. Un 2020 di impegno, di relazioni che portino Napoli sempre più in alto. Auguro a tutto e tutti un 2020 contrassegnato da tanto amore. Via violenza, rancore, sì a fratellanza fra i popoli". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris si rivolge ai suoi concittadini per gli auguri di fine anno.