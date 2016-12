1 / 2

"È stato un anno duro, difficile, faticoso assai. A gennaio è finita mia madre, lasciando un vuoto incolmabile. È stato l'anno della elezione, per la seconda volta, a Sindaco della mia amata Napoli. Che emozione infinita. Grazie alle mie elettrici e ai miei elettori e alle mie sostenitrici e ai miei sostenitori. Siete il mio ossigeno. È stato l'anno della vittoria al referendum costituzionale. Un anno di lotta continua. Un anno in cui si è consolidato il nostro progetto rivoluzionario e in cui si sono rafforzate tante connessioni umane, sentimentali e politiche". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris su Facebook.

"Nel 2017 continueremo a lavorare per rafforzare sempre di più la nostra Città ed il progetto politico. Napoli sta vivendo un profondo periodo di riscatto e di riscossa. Dobbiamo dare tutti sempre il massimo per migliorarci ancora di più. Napoli sta diventando sempre più forte a livello internazionale, soprattutto per le sue bellezze e ricchezze. Elementi centrali della nostra potenza: l'umanità, il cuore grande, il talento, la creatività, la partecipazione popolare, la freschezza giovanile, l'orgoglio, la sete di vita".